L’associazione “Solidarietà per il malato” di Montecchio ha donato 6 carrozzine della marca “Ormesa” all’Unità Internistica Multidisciplinare dell’Ospedale “Franchini” di Montecchio.

Le sedie, del valore di quasi 6mila euro e dotate di tavolino estraibile, saranno utilizzate dal personale per movimentare in sicurezza i pazienti che si devono sottoporre a visite, accertamenti e controlli specialistici. Saranno in dotazione alla Lungodegenza e alla Medicina.

“Non è la prima volta – ha detto ringraziando la dottoressa Patrizia Camerlengo, responsabile medico dell’Ospedale di Montecchio – che questa associazione con generosità dimostra la sua vicinanza alla nostra struttura sanitaria. Siamo grati anche per questo dono che è segno di grande sensibilità per i bisogni sanitari della collettività e della sua parte più debole”.