Sporting Club Sassuolo è da sempre espressione di grande tennis e si sta preparando ad accogliere alcune tra le manifestazioni più importanti a livello nazionale, in programma già da fine maggio.

Da domenica 16 maggio inizia il Campionato Nazionale a squadre di Serie B e tre sono le formazioni impegnate nella prima fase a girone: dalla Serie B1 femminile, capitanata dal neo Maestro Nazionale Simone Cerfogli, che ha tra le proprie fila la serba Tamara Curovic (n°347 WTA) oltre alle veterane Alice Gubertini, Martina Zara, Alice Monducci Delucca, Giorgia Guidotti e i due innesti del vivaio Shalom Salvi e Giulia Dal Pozzo. Tre saranno le giornate casalinghe contro TC Genova, SS Ferratella Roma e CT Arezzo, mentre le trasferte sono previste a CT Vela Messina, Circolo della Stampa Torino e SG Angiulli Bari.

La Serie B2 femminile sarà guidata dalla neo Maestra Federica Severi che potrà disporre di una squadra molto giovane e con tanta voglia di fare esperienza in una competizione maggiore: Fabiana e Francesca Marmiroli, Giulia Castelli, Michela Piccioli, Federica Spaggiari. La prima sfida è in programma a Reggio Emilia il 16 maggio e poi CT Trento, TC Rungg Bolzano e GT Tennis Moruzzo in casa, CT Rovereto e TC Peschiera in trasferta.

Infine la Serie B2 maschile al via domenica 23 maggio con un girone molto equilibrato, quasi tutto regionale, ma con squadre di altissimo livello e sfide avvincenti. Gli incontri sono previsti alle ore 10.00 e si disputeranno sui campi indoor in Bolltex: TC Matelica Macerata, AT Villafranca Verona e CT Zavaglia Ravenna saranno gli scontri casalinghi, mentre Club La Meridiana, CT Massalombarda e CA Faenza i circoli delle trasferte.

Per la formazione dello Sporting Club Sassuolo il capitano Alessio Bazzani può contare sul tedesco Daniel Masur (n°212 ATP) e sul beniamino di casa Enrico Dalla Valle (n°470 ATP), che saranno la guida dei vivai Michele Vianello, Federico Bondioli, Gianmaria Migliardi, Mattia Ricci, Gabriele Chiletti e Luca Tincani, oltre ai veterani Filippo Bettini, Giulio Mazzoli e Simone Cerfogli. La squadra maschile farà da apripista alla Serie A1 prevista dal 10 ottobre allo Sporting Club Sassuolo e sarà interessante verificare le condizioni e i miglioramenti del settore giovanile seguito, da questa stagione, da Francesco De Laurentiis, Coach e Direttore tecnico del circolo.

In ambito giovanile lo Sporting Club Sassuolo ospiterà due tornei importanti per dare spazio alle giovani promesse del tennis e promuovere questo sport su tutto il territorio sassolese.

Il primo under 12 e 14 maschile e femminile, categoria A, rientra nel circuito regionale dell’Emilia Romagna e prenderà il via sabato 29 maggio.

Il secondo parte lunedì 31 maggio sui campi in terra rossa all’aperto: 64 giocatori per entrambe le categorie, maschile e femminile, tra i migliori giocatori under 16 d’Italia. Il torneo denominato Rafa Nadal Academy Open si svolge in collaborazione con l’accademia spagnola dell’omonimo giocatore e proprio alcuni tra i maestri di Majorca faranno tappa a Sassuolo per visionare gli atleti. Per tutta la settimana ci sarà la possibilità di allenarsi seguendo il loro metodo tennistico attraverso un clinic, oltre a disputare la competizione che mette in palio un’intera settimana presso il loro centro. Una manifestazione importante, di carattere nazionale, che si svolge nella Citta di Sassuolo per tutto il Nord Italia, un’eccellenza nel panorama tennistico che rende orgoglioso tutto il circolo!

Tra i partecipanti anche Mattia Ricci, già tesserato a Sassuolo, tra i più promettenti atleti italiani del suo anno, e che da aprile si allena al Club sotto la guida di Francesco De Laurentiis.

In base alle normative vigenti, il Club darà notizia se sarà possibile vedere gli incontri e saranno aperti al pubblico le manifestazioni; attraverso i loro canali social sarete sempre aggiornati sui match e sui risultati!