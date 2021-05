Continua l’attività di controllo del territorio della Questura di Reggio Emilia tesa a riconsegnare alla città ed ai suoi cittadini le aree maggiormente degradate sotto forma di luoghi più sicuri e sani.

Anche oggi stati attuati specifici servizi interforze, disposti dal Questore, che hanno interessato le zone limitrofe alla stazione storica e Piazzale Europa.

Il personale della Questura di Reggio Emilia impiegato, unitamente alla Polizia Locale e ad un’unità cinofila della stessa con il cane “Viktor” hanno effettuato capillari controlli ponendosi così in continuità con le attività in precedenza e costantemente svolte in funzione di un innalzamento della percezione della sicurezza nei cittadini.

Grazie alla costante presenza della Polizia di Stato, che anche con il Posto di Polizia “Turri” costantemente assicura la bonifica delle aree interessate, anche quest’oggi il servizio ha raggiunto l’obiettivo prefissato: l’innalzamento della percezione della sicurezza.

Fondamentale il contributo dell’operazione di polizia è stato l’impiego degli agenti della locale Squadra Mobile che attraverso la visione del sistema di videosorveglianza cittadina del sottopasso della stazione ferroviaria storia hanno raccolto elementi chiari di colpevolezza al termine del monitoraggio e ricostruzione di una fitta rete di attività illecite finalizzate allo spaccio su strada di sostanza stupefacente a carico del cittadino straniero T.A. classe ’97 senza fissa dimora con innumerevoli precedenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno ricostruito la sua attività di spaccio su strada soprattutto nel sottopasso della stazione storica per una cinquantina di cessioni di dosi di presumibile sostanza stupefacente di tipo cocaina.

Lo straniero nel momento dell’arresto è stato altresì trovato in possesso di due involucri per complessivi gr.1,5 di cocaina e associato alla competente casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.