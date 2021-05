Passeggiava lungo via Radici in Piano del comune di Castellarano, nonostante aveva l’obbligo dell’isolamento domiciliare essendo positivo al Covid e per questo è finito nei guai. L’illecita condotta accertata dai carabinieri della locale stazione, impegnati nei controlli nel territorio del comprensorio ceramico con il fine di assicurare le restrizioni degli spostamenti imposti per l’emergenza sanitaria Covid 19, ha visto quindi l’uomo segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.

L’origine dei fatti l’altro pomeriggio, quando l’uomo è stato fermato per un controllo dai carabinieri della stazione di Castellarano. Si trovava a passeggio per le vie del paese quando, fermato e identificato dai carabinieri, è risultato positivo al Covid e per questo obbligato a rispettare la quarantena preso la propria abitazione. L’uomo, un 60enne del paese, ricondotto nel proprio domicilio, è stato quindi denunciato.