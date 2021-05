Nella mattina e nel pomeriggio di martedì 4 maggio 2021 la Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia, coadiuvata dai Distaccamenti di Guastalla e Castelnovo ne’ Monti ha posto in essere intensivi controlli al fine verificare l’efficienza dei pneumatici montati sui veicoli in circolazione; in particolare si sono svolti due posti di controllo, il primo in mattinata in uscita dal casello autostradale di Reggio Emilia, il secondo, nel pomeriggio, sulla SP 467R in località Scandiano.

I posti di controllo hanno visto il coinvolgimento di tre pattuglie della specialità la mattina e di due pattuglie il pomeriggio.

Sono stati, quindi, sottoposti a controllo circa 100 veicoli e di questi ben 32 sono risultati avere inefficienze relative ai pneumatici, in particolare i battistrada degli stessi, a seguito di misurazione, risultavano eccessivamente consumati. I conducenti dei veicoli con pneumatici inefficienti sono stati, quindi, sanzionati con una sanzione amministrativa compresa tra i limiti edittali di € 87 e €345.

I risultati dell’operazione posta in essere mostrano ancora una volta la superficialità con la quale spesso gli automobilisti affrontano il tema della efficienza dei pneumatici del loro veicolo; molti, infatti, sono stati gli automobilisti sanzionati per circolare con pneumatici non adeguati o eccessivamente usurati. Questa trascuratezza nell’affrontare la questione è foriera di gravi ripercussioni sulla sicurezza stradale. La dimostrazione di quanto detto risulta con ancora maggior forza considerando che uno dei gravi incidenti avvenuti nella giornata di martedi’4 maggio 2021, quello avvenuto in Località La Vecchia Comune di Vezzano sul Crostolo sulla SS 63 e rilevato da una pattuglia del Distaccamento di Castelnovo ne’ Monti, è stato causato in parte proprio dalla eccessiva usura dei pneumatici di uno dei veicoli coinvolti.

(immagine di repertorio)