La bandiera sugli edifici comunali per ringraziare chi, in questo anno e mezzo in cui Covid-19 ha letteralmente stravolto la vita e le certezze di tutti, si è continuamente prodigato per rendere più semplice e agevole la vita dei cittadini.

Ricorre domani la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno. In questo periodo difficile, il comitato di Sassuolo di Croce Rossa Italiana oltre ai quotidiani servizi che tutti conosciamo, si è straordinariamente impegnata per lenire il più possibile disagi e problemi legati al Covid-19 aiutando, ad esempio, chi si trova in isolamento domiciliare nella spesa alimentare e nel reperimento dei farmaci.

In segno di ringraziamento per tutti gli operatori del comitato di Sassuolo di Croce Rossa Italiana, dirigenti, operatori e volontari, in questi giorni è stata appesa la bandiera della Croce Rossa sul balcone del Municipio, sotto al gonfalone della città ed alle bandiere italiana ed europea.