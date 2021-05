La Società Cooperativa Consorziata C.E.A.R., con sede a Ravenna, che ha presentato la migliore offerta nell’ambito della procedura per l’affidamento dei lavori, darà inizio ai lavori di ristrutturazione della scuola primaria Rodari di via Guardanavona oggi, venerdì 7 maggio 2021. I lavori dovranno terminare entro la fine del 2022.

L’intervento prevede il consolidamento sismico della struttura, il suo ampliamento, la riqualificazione energetica e la riorganizzazione di tutti gli spazi interni ed esterni e rappresenta uno degli elementi maggiormente qualificanti di un piano di rigenerazione urbana e sociale di tutto il comparto ex Cremeria e dell’intero quartiere San Nicolò in corso di definizione insieme ai cittadini con il progetto Im-patto.

“Questo è uno dei cantieri più attesi dall’Amministrazione e dalla comunità.” Dichiara la Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni. “oltre ad essere uno degli interventi che indubbiamente cambierà una parte importante del paese. Restituiremo ai cavriaghesi una scuola Rodari rinnovata, ampliata, sicura, all’avanguardia dal punto di vista anti-sismico e del risparmio energetico e attenta alle nuove esigenze didattiche. Il progetto è stato elaborato attraverso tecnologie innovative e contempera l’esigenza di salvaguardare l’estetica e la storia di un fabbricato di pregio e vincolato dalla sovrintendenza, con quella di mettere a disposizione della scuola uno spazio, moderno, innovativo, flessibile, vivo, capace cioè di cogliere i bisogni della comunità scolastica e di dare risposte”

Durante le prime settimane quasi non ci si accorgerà dell’inizio dei lavori dal momento che l’azienda sarà impegnata in operazioni preliminari per saggiare le fondazioni. Seguiranno operazioni di demolizioni e, successivamente, di ristrutturazione.

“Chiedo fin da ora ai cavriaghesi un sacrificio legato ai disagi che inevitabilmente il cantiere causerà alle persone che abitano o transitano per la zona.”

Contestualmente all’avvio del cantiere, sarà realizzato anche un altro intervento molto sentito dai cittadini ovvero il rifacimento dell’attraversamento pedonale rialzato all’altezza della scuola” Da lunedì 10 maggio quindi via Guardanavona verrà chiusa al traffico fino al 28 maggio per il rifacimento di un dosso all’altezza della scuola. “Anche questo intervento, fortemente voluto dai cittadini, richiederà per alcuni giorni cambi di abitudini relativi alla mobilità in paese e alcuni sacrifici, ma tutto questo sarà premiato dalla riqualificazione e dalla messa in sicurezza di questa parte del paese”.

L’intervento di ristrutturazione è completamente finanziato dall’escussione di una fideiussione bancaria, da un finanziamento della Regione e da Mutuo Cassa Depositi e prestiti (Cdp)