Anche la parrocchia di Fiorano inizia a programmare alcune iniziative , concesse dalle norme sulla sicurezza e il distanziamento, essendo Maggio il mese dedicato alla devozione mariana e la Basilica della Beata Vergine del Castello il santuario diocesano, meta di pellegrinaggi, di singole famiglie o di gruppi parrocchiali.

Per le prossime quattro domeniche del mese, dal 9 in poi, alle ore 19.30 e alle ore 20.30 sono previste visite guidate gratuite, senza necessità di prenotazione. Dal 16 in poi dovrebbe inoltre essere funzionante una illuminazione speciale della strada che sale al colle, unendo così il paese al Piazzale San Giovanni Paolo II, in una belle passeggiata serale primaverile, mentre sarà in funzione uno stand del(lo) gnocco fritto.

Giovedì 13 maggio è in programma una festa per Mons. Giuseppe Verucchi, nel ventunesimo anniversario della sua ordinazione episcopale. Presiedereà una concelebrazione solenne di ringraziamento a Maria.

Giovedì 20 maggio sarò nel ricordo di Don Rino Annovi, con la celebrazione della Messa alle ore 19, presieduta da Mons. Luciano Monari, vescovo emerito di Brescia. Seguirà la presentazione del libro: “Don Rino Annovi, ricordi e testimonianze”.

Giovedì 27 maggio, il Santuario ospiterà la Cappella Musicale del Duomo di Modena, con la recita alle ore 19.45 del Rosario e con la Messa alle ore 20.30, accompagnate dall’organo e da canti.

La chiusura del mese di Maggio sarà lunedì 30 con la celebrazione della Messa, alle ore 20.30, presieduta da Mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena.

Dal lunedì al venerdì in Santuario si celebra Messa alle ore 7 e alle 20.30, con Rosario alle 20. Il sabato le Messe sono alle 7 e alle 19, con il Rosario alle ore 18.30. La domenica alle ore 9.30 e 17.