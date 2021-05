Il pronao del teatro Comunale sarà rosso, la sera di sabato 8 maggio, in omaggio alla Croce Rossa, perché in quella data si celebra la “Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna rossa”.

La data in realtà non si riferisce alla nascita della più grande organizzazione umanitaria esistente, avvenuta in Svizzera nell’Ottobre 1863: l’8 maggio fu scelto in quanto compleanno di Jean Henry Dunant (1828-1910), il ginevrino che la ideò e fondò nella propria città, e perciò fu insignito del Nobel per la Pace nel 1901.

La settimana prossima, e precisamente mercoledì 12 maggio, il porticato del Teatro cittadino cambierà colore, e si tingerà di viola, perché l’Amministrazione comunale aderisce alla giornata internazionale sulla fibromialgia, altrimenti detta sindrome fibromialgica o sindrome di Atlante.

L’iniziativa “Illuminiamo la fibromialgia” è stata lanciata dall’Aisf, l’Asssociazione Italiana Sindrome Fibromialgica, con lo slogan « ci coloriamo di viola per rendere visibile l’invisibile».

In entrambi i casi la colorazione resterà accesa dalla sera fino alla mattina seguente.