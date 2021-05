Nuvolosità irregolare, localmente più compatta e associata a deboli e isolati piovaschi, più probabili sui rilievi ma potranno interessare sporadicamente anche le aree di pianura. Temperature minime comprese tra 11 e 14 gradi nei principali centri urbani e qualche grado in meno nelle aree di pianura; massime in aumento comprese tra 22 e 24 gradi. Venti deboli occidentali sulla pianura; moderati sud-occidentali sui rilievi con forti raffiche sulle aree di crinale, in attenuazione dal pomeriggio. Mare mosso.

(Arpae)