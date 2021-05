Unioncamere Emilia-Romagna, l’associazione delle Camere di commercio della regione, è uno dei punti della rete europea Enterprise Europe Network. E’ infatti partner del Consorzio SIMPLER che eroga i servizi della rete in Lombardia ed Emilia-Romagna.

Enterprise Europe Network (EEN) è la più vasta rete creata nel 2008 dalla Commissione europea per accrescere il potenziale innovativo e competitivo delle piccole e medie imprese nel mercato europeo e internazionale. Presente in oltre 50 Paesi, si compone di un network di oltre 600 organizzazioni, tra cui Camere di Commercio, Associazioni imprenditoriali, Agenzie regionali di sviluppo, Centri tecnologici e universitari, in cui operano circa 4000 professionisti esperti, che grazie a un unico sistema forniscono alle imprese servizi integrati e complementari per l’internazionalizzazione e l’innovazione.

La rete EEN favorisce la cooperazione internazionale tra imprese, offre supporto per operare con efficacia nel Mercato Unico, dà informazioni su opportunità di finanziamento europee e modalità di accesso a bandi e appalti, aiuta le imprese a cercare partner all’estero.

Unioncamere Emilia-Romagna, da sempre vicina alle imprese del territorio anche attraverso l’attiva collaborazione con le Camere di commercio provinciali, proprio nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network organizza seminari informativi e workshop tecnici su tematiche e normative specifiche.

Sono stati attivati anche servizi di assistenza gratuita e personalizzata per fornire alle imprese le informazioni più utili per adempiere correttamente agli obblighi di legge.

Particolare attenzione è riservata alla disciplina legislativa relativa all’etichettatura alimentare e non alimentare: Unioncamere ER offre infatti assistenza gratuita anche tramite gli Sportelli Etichettatura delle Camere di commercio della regione.

Per quanto riguarda i regolamenti Ue sulle sostanze chimiche, Unioncamere Emilia-Romagna è parte della rete degli Sportelli Informativi Territoriali REACH della rete EEN creati con il Ministero dello Sviluppo Economico e collabora con soggetti altamente qualificati quali i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL regionali per una corretta informazione sul tema.

Un’opportunità per aiutare le imprese a trovare partner commerciali e operativi è offerta dagli incontri d’affari b2b internazionali gratuiti, organizzati da Unioncamere Emilia-Romagna in occasione delle principali fiere in Italia e all’estero anche in modalità virtuale.

A questo si aggiunge il supporto alla realizzazione di collaborazioni internazionali di tipo commerciale, tecnologico e per la partecipazione congiunta a bandi. Sul sito di Unioncamere E-R sono pubblicati periodicamente documenti informativi sulle opportunità di finanziamento europee.

Unioncamere E-R assiste gratuitamente le PMI per aiutarle a potenziare e valorizzare la loro capacità di innovazione, consentendo loro di ricevere un quadro di analisi dei propri processi aziendali di gestione dell’innovazione e un piano per il miglioramento con l’obiettivo ultimo di accrescere la competitività e aumentare l’efficienza e l’efficacia degli investimenti in sviluppo, innovazione e ricerca. Offre inoltre un servizio specifico per fornire una valutazione circa le potenzialità di sfruttamento degli interventi in ambito di sostenibilità da parte delle aziende con l’obiettivo di incentivarli anche in un’ottica di lungo periodo.

Infine, Unioncamere Emilia-Romagna promuove la partecipazione a campagne di sensibilizzazione della Commissione Europea su tematiche di rilievo per le imprese e a consultazioni pubbliche finalizzate a misurare l’impatto delle politiche europee sulle PMI.