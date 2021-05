Pubblicati due “case reports” prestigiosi, a firma di un team di ginecologi dell’Ospedale di Sassuolo, sul British Medical Journal CS e sulla rivista Annals of Obstetrics and Gynecology. Gli articoli scientifici, redatti da Mirvana Airoud, Manuela Bellafronte, Maria Cristina Galassi e Stefania Malmusi sono dedicati a due temi singolari per la loro rarità nella pratica clinica.

Uno dei due casi analizzati riguarda una metastasi ovarica da melanoma cutaneo che si è presentata a distanza di 10 anni sulla paziente; l’altro analizza la corretta e tempestiva diagnosi e il trattamento della torsione ovarica in donne che hanno già manifestato problemi analoghi durante l’adolescenza.