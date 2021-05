I carabinieri della stazione di Spilamberto, hanno proceduto all’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Bologna nei confronti di un cittadino serbo trentanovenne, in precedenza dimorante nel modenese, dovendo espiare una pena residua di cinque anni di reclusione per una rapina aggravata commessa a Bologna nel febbraio del 2018. L’uomo è stato rintracciato presso la casa circondariale di Bologna dove nel frattempo era stato arrestato per altra causa.



