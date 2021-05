Sono 246.969 le prime vaccinazioni e 126.206 le seconde, effettuate dal Vaccine Day a ieri, 5 maggio. In totale 373.175.

Prenotazioni over 60: 20.893 le persone tra 60 e 64 anni già prenotate alle 18.00 di oggi

Salgono così a 202.221 le prenotazioni complessive per le fasce di età alle quali è attualmente rivolta la campagna vaccinale.

134 nuovi positivi: dei 134 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 100 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 21 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 4 attraverso i test per categoria, 1 mediante test pre-ricovero mentre è in corso l’indagine epidemiologica per 8.

Tra i 134 nuovi contagi, 93 sono inseriti in focolai e 41 sono sporadici. Un caso è importato dall’estero nessuno da altre Regioni.

Iperafflusso e ritardi al punto tamponi drive Unipol Arena nella giornata odierna

In merito alla situazione di disagio per i cittadini avvenuta oggi presso il punto tamponi drive through dell’Unipol Arena, l’Azienda USL si scusa con gli interessati per l’attesa e per il disservizio.

Nella mattinata di oggi, giovedì 6 aprile, sono stati programmati 1.500 appuntamenti per tamponi, un carico ingente rispetto al normale, dovuto alla concentrazione di tamponi di fine quarantena in larga parte relativi alla gestione dei casi positivi nelle scuole. Tale concentrazione è avvenuta a motivo dell’applicazione della recente Ordinanza regionale n.68 del 30.04.2021 che ha ridotto il periodo di quarantena per i contatti di caso in ambito scolastico da 14 a 10 giorni.

In vista dell’iperafflusso il personale dell’Esercito che gestisce il punto tamponi è stato rafforzato da ulteriore personale dell’Azienda USL e sono stati previsti operatori aggiuntivi per la gestione dei flussi di accesso. Ciononostante, si è creata una commistione tra veicoli in attesa di accedere al punto tamponi e traffico veicolare in transito verso altri luoghi dell’area commerciale circostante. Verso le 12.30, anche grazie all’intervento della polizia municipale, il traffico è tornato alla normalità.

Da domani e per i prossimi giorni sarà previsto un turno pomeridiano aggiuntivo, con personale dell’Azienda USL dedicato e con la possibilità di rafforzare anche il turno mattutino.

Inoltre, sarà valutata una rimodulazione dei punti tamponi aziendali a lungo termine per alleggerire l’area dell’Unipol Arena, già interessata dal flusso di accesso all’Hub vaccinale.