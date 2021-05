Ieri pomeriggio il Prefetto Alessandra Camporota, accompagnata dal Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e dalla Direttrice dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile Rita Nicolini, si è recata presso il Centro Unificato di Protezione Civile di Marzaglia. Il Prefetto ha avuto modo di visitare l’intera struttura e di incontrare i rappresentanti della Consulta provinciale del Volontariato.

Nella circostanza la Dr.ssa Camporota ha apprezzato l’elevato livello di funzionalità del Centro e la strutturata organizzazione logistica ed ha ringraziato i volontari presenti, di cui ha sottolineato il prezioso contributo in occasione di tutte le emergenze.

Successivamente si è tenuta un incontro in videoconferenza con i componenti del Centro Coordinamento Soccorsi, allargato alle Autorità Sanitarie, per una valutazione della situazione della pandemia in provincia di Modena.

Dopo un indirizzo di saluto del Prefetto ai partecipanti, il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. Antonio Brambilla e il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Claudio Vagnini hanno illustrato l’andamento dei contagi, di cui, nell’ultimo periodo, si sta registrando un calo, nonchè i primi risultati della campagna vaccinale.

In particolare, al 27 aprile 2021 erano state inoculate 243.098 dosi, di cui 162.005 prime dosi e 81.093 seconde dosi. Alla stessa data erano stati vaccinat l’88% degli over 85 anni, l’89% degli anziani tra 80 e 84 anni e circa l’80% della popolazione tra i 75 e i 79 anni. Gli operatori scolastici che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino sono stati circa l’87%.

Al termine dell’incontro, il Prefetto ha evidenziato come, a fronte di un territorio che è caratterizzato da notevole complessità, il sistema di protezione civile costituisca un’eccellenza nel panorama nazionale.