Il 2020 è stato certamente un anno anomalo per tutto noi, e questa anomalia si è riflessa anche nella pubblica amministrazione: l’incertezza che stiamo ancora subendo riguardo alle entrate è stata compensata, come sappiamo, dai trasferimenti dell’amministrazione centrale e dalla creazione del fondo per le funzioni fondamentali. Questo, occorre sottolinearlo, generando un indebitamento consistente come sistema paese che si rifletterà sui nostri figli e sulle generazioni future.

Quindi mentre paradossalmente cala l’indebitamento pro-capite comunale passando da 24,43 nel 2019 a 20,19 nel 2020, con l’aumento del debito pubblico italiano a livello pro-capite si passa da 39.864 euro del 2019 a 42.913 euro del 2020 e si stima di arrivare a oltre 45.000 nel 2021.

Doveroso quindi che ogni ente pubblico, a partire dai Comuni, utilizzi questa capacità di spesa per investire sul sistema paese e supportare al meglio tutti coloro che sono particolarmente colpiti da questa grave situazione.

Alcuni numeri sul rendiconto appena approvato: la cassa al primo gennaio 2021 ammonta ad oltre 10 milioni di euro; l’avanzo di amministrazione, che ammonta a oltre 11 milioni di euro, ha oltre 4 milioni di avanzo libero, da utilizzarsi per gli investimenti.

Il fondo per le funzioni fondamentali stanziato per supportare i comuni nell’emergenza COVID si attesta su un importo di oltre 700mila euro, di cui 511mila già iniettati nel bilancio di previsione.

La variazione di bilancio

Dopo l’approvazione del rendiconto è disponibile la prima finestra dell’anno per iniziare ad utilizzare parte dell’avanzo appena determinato, poichè nel bilancio di previsione iniziale si possono finanziare esclusivamente gli interventi più urgenti: la variazione di bilancio approvata concentra il focus sugli stanziamenti in conto capitale, pianificando oltre 1 milione di euro di investimenti in opere pubbliche.

Oltre alle manutenzioni straordinarie delle strade, sono previsti interventi per il rifacimento degli spogliatoi dei campi sportivi di Salvaterra, e un intervento sull’area adiacente le scuole medie, lato stazione, che oltre ad aggiungere un buon numero di parcheggi, permetterà un migliore scorrimento del traffico all’ingresso e uscita degli studenti. Viene finanziata anche la costruzione di una nuova casetta di acqua pubblica a Salvaterra.

Il residuo del fondo delle funzioni fondamentali viene destinato per 200mila euro a un bando per erogare contributi a fondo perduto per le imprese colpite dal COVID, bando che uscirà a breve a cura del settore commercio; inoltre vengono destinati 14mila euro a EMA per supportare l’associazione nell’acquisto di un mezzo di soccorso.