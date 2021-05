Tanta carne al fuoco nell’incontro che il consiglio della sede Lapam Confartigianato di Maranello ha svolto insieme al Sindaco, Luigi Zironi, al vicesindaco Mariaelena Mililli e alle assessore Chiara Ferrari ed Elisabetta Marsigliante. Tanti temi affrontati, tutti molto centrali per le politiche del Comune e per le imprese maranellesi.

“Abbiamo messo al centro le opportunità per i cittadini e le imprese offerte dal Superbonus 110% – afferma Francesco Monduzzi, segretario Lapam di Maranello – che rappresenta un’opportunità straordinaria per la riqualificazione urbana e per una svolta nella direzione green, e ci siamo soffermati poi dello sviluppo territoriale del Comune, con temi strategici per il futuro della zona come quello dell’ampliamento della Ferrari, la previsione delle nuove zone artigianali e del nuovo centro sportivo”. Il dibattito è stato proficuo e si è spostato anche sulle tematiche del turismo, sia motoristico (Il Comune è capofila del progetto Città dei motori) che cicloturistico, con il progetto ormai consolidato della ciclabile che porterà dal Museo Ferrari di Maranello al Mef di Modena e con il ‘sogno’ del collegamento ciclabile tra pianura e Appennino della cosiddetta ‘green way’ che potrebbe vedere la collaborazione tra i comuni di Maranello e Serramazzoni.

“Abbiamo poi accolto con favore il contributo a fondo perduto erogato dal Comune di Maranello, a sostegno delle attività economiche maggiormente colpite dallo stato di emergenza sanitaria causata da Covid 19 – conclude Monduzzi -, un gesto di attenzione nei confronti delle attività maggiormente in difficoltà”.