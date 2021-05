Un altro incidente mortale sulle strade reggiane: un uomo di 42 anni ha perso la vita questa mattina poco prima delle 7:00 sulla SP52 tra Scandiano e Bagno. Alla guida di un’autovettura stava percorrendo via Lasagni (SP52) quando, per cause in corso d’accertamento da parte della polizia locale di Reggio Emilia ha perso il controllo dell’auto che, dopo aver sbattuto contro un manufatto in cemento, è finita capovolta sulla carreggiata. Alla base dell’incidente potrebbe esserci un sorpasso.

Allertati da numerosi automobilisti, i soccorsi sono stati immediati ma purtroppo per il 42enne non c’è stato nulla da fare. Oltre alla Polizia Locale e ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.