Lunedì 10 maggio prende il via “MUSIC IS MY ONLINE RADAR”, la veste digitale dell’ormai pluriennale progetto di approfondimento di Radio Antenna 1, noto come “Music is my radar”. Una trasformazione, neanche a dirlo, indotta dall’emergenza sanitaria in atto. Gli appuntamenti virtuali, quindi in streaming, saranno come sempre dedicati alla musica più legata alla storica emittente radiofonica fioranese.

Come fosse una miniserie, in sette episodi i DJ della radio trasmetteranno la passione musicale che li accomuna. In ogni puntata sarà protagonista un artista o una band e, oltre al racconto, le musiche correlate verranno eseguite da musicisti indipendenti.

Gli episodi, saranno trasmessi tutti alle ore 21.00 sulle pagine Facebook di Radio Antenna 1 FM 101.3 e del Comune di Fiorano Modenese, oltreché sul canale YouTube dello stesso ente comunale, due volte a settimana.

Music is My Online Radar è una produzione di Radio Antenna 1 FM 101.3, con il contributo del Comune di Fiorano Modenese. Si ringrazia “La Barberia Records” per aver permesso il coinvolgimento dei musicisti che suoneranno in diretta.

Di seguito il calendario:

Lunedì 10 maggio – Dinosaur Jr. con La Lara Mammi e Smash Band

Mercoledì 12 maggio – The Jesus & Mary Chain con Vittorio Ferrari e Ferro Solo (Cut)

Lunedì 17 maggio – Nick Cave con Stefano Cocco Covili e Emiliano Mazzoni

Mercoledì 19 maggio – XTC con Alessandro Corby Corbelli e Baseball Gregg

Lunedì 24 maggio – Blonde Redhead con Andrea Nocetti e Bernardo Levi

Mercoledì 26 maggio – Nick Drake con Verde ed Emiliano Mazzoni

Lunedì 31 maggio – PJ Harvey con Giovanni Papalato e Wolther Goes Stranger