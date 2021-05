“Ci lascia un uomo che ha contribuito allo sviluppo della nostra città. Lo studio da Lui fondato e gestito per anni insieme al fratello e ai figli Paolo e Francesco, è stato uno dei primi nel periodo d’oro in cui il distretto ceramico è cresciuto e si è sviluppato. Stimato e molto apprezzato per il suo stile signorile, un riferimento per tante aziende artigiani e commercianti”.

Con queste parole l’Assessore alla Pubblica Istruzione Corrado Ruini ricorda Silverio Ferrari, di 90 anni, fondatore dello studio Ferrari il cui funerale si svolgerà oggi pomeriggio alle 15.00 nel Duomo di San Giorgio.

“Lascia un esempio di dedizione etica e grande passione per il lavoro – prosegue l’Assessore – a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la nostra città le più sentite condoglianze alla famiglia”.