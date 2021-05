Sono iniziati oggi i lavori di Hera per il rinnovo della rete idrica di via Dell’Osservanza a Bologna. La nuova tubatura sarà posata in sostituzione dell’attuale per una lunghezza di circa 400 metri, nel tratto compreso tra il civico 35 (presso l’ingresso di Villa Aldini) e il civico 51.

Il tratto interessato fa parte della rete di distribuzione che alimenta gli allacci alle single utenze della strada e verrà sostituito interamente da Hera per incrementare l’efficienza del sistema e l’affidabilità delle reti a beneficio della continuità del servizio. Il lavoro infatti è utile per risolvere in maniera strutturale i problemi derivanti da alcuni episodi di rotture che si sono verificati nel tempo. Il lavoro comprenderà il rifacimento dei relativi allacciamenti degli utenti.

L’intervento pianificato da Hera comporta un investimento di circa 45 mila euro che rientra nel piano generale condiviso e approvato da Atersir, l’ente regionale di regolazione per i servizi idrici e i rifiuti, e terminerà, salvo inconvenienti, entro l’11 giugno.

Per lo svolgimento dei lavori, è stato istituito un senso unico alternato nella zona dei lavori.