I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno intercettato un carico di oltre 15 kg di marijuana durante un’attività antidroga finalizzata a smantellare il traffico di sostanze stupefacenti provenienti dall’estero e destinate al mercato locale. Il carico di droga è stato bloccato in un punto di raccolta di una società specializzata nel trasporto pacchi e spedizioni internazionali.

Il prodotto sequestrato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna sarà analizzato per verificare la percentuale di principio attivo presente nei 14 pacchi da 1.150 grammi che si trovavano all’interno di uno scatolone destinato in una via del Quartiere Saragozza. I militari hanno avviato le indagini contro ignoti.