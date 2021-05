Negli ultimi due giorni i Carabinieri hanno eseguito i rilievi planimetrici per risalire alle cause che hanno provocato tre incidenti stradali con feriti.

Nel pomeriggio di domenica 2 maggio, un 44enne italiano alla guida di una Ford Focus è uscito fuori strada lungo via Corticella a Castel Maggiore. L’automobilista è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna e ricoverato in prognosi riservata. Sul posto i militari della lo cale Stazione.

Lunedì 3 maggio, sempre nel pomeriggio, in via Savena Superiore a Minerbio, incidente stradale frontale tra un 72enne italiano alla guida di una Fiat Bravo e un 40enne italiano alla guida di una Hyundai i20. I due automobilisti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità. Sul posto per i rilievi a carabinieri di Baricella.

Infine, lunedì 3 maggio, alla sera, una 19enne italiana alla guida di una Peugeot 208, con un 24enne italiano seduto sul sedile lato passeggero, è uscita fuori strada lungo via Giuseppe Saragat a Molinella. Il passeggero è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna con l’elisoccorso del 118, mentre l’automobilista è stata trasferita nella medesima struttura in condizioni di media gravità. Intervenuti i carabinieri della Stazione di Portonovo.