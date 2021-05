Secondo evento per i ragazzi e le famiglie di Campogalliano dedicato all’orientamento universitario. Dopo l’incontro di venerdì 30 aprile, focalizzato sull’offerta formativa di Unimore e sulle testimonianze di alcuni universitari campogallianesi, ritorna giovedì 6 maggio, ore 21.15, un altro appuntamento online di Voce ConGiunta rivolto principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori e alle loro famiglie.

L’interesse della Giunta nei confronti della futura scelta universitaria, fa parte di un preciso punto del programma di mandato che ha l’obiettivo di integrare, a livello locale, le iniziative che le scuole secondarie di secondo grado già dedicano all’orientamento su studio e lavoro. Protagonisti di questa seconda serata saranno esclusivamente studenti universitari e neolaureati campogallianesi che, stimolati dalle domande della sindaca Paola Guerzoni e della vicesindaca Daniela Tebasti, condivideranno la propria esperienza del percorso accademico.

“Oltre ai docenti, continuiamo ad ascoltare chi, della nostra comunità, ha già attraversato o sta attraversando questa tappa – commenta la sindaca Paola Guerzoni – sono proprio loro, questi ragazzi, i testimoni più credibili, con i loro traguardi e tutte le difficoltà per raggiungerli. La speranza è quella di dare risposte concrete e chiare ai futuri studenti, favorendo anche utili connessioni tra questi giovani”.

La serata prevede l’intervento di 13 ragazzi, la cui esperienza accademica ricopre ambiti disciplinari trasversali. Il format ospitante è Voce ConGiunta, la rassegna mensile dell’amministrazione comunale ideata per dialogare con i cittadini su progetti, servizi e interventi di competenza comunale. L’evento si svolgerà in teleconferenza sui canali istituzionali facebook e youtube del Comune. Come consuetudine, conclusione dedicata alle domande dei cittadini collegati.