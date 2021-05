Il Sindaco Alberto Greco e l’’Amministrazione comunale di Mirandola si stringono alle famiglie Ragazzi e Veronesi, manifestando il proprio cordoglio per la scomparsa della Signora Maria Bianca moglie e vedova di Mario Veronesi, fondatore del distretto Biomedicale mirandolese.

“Ci uniamo al dolore delle famiglie. È venuta a mancare una persona, che tanto nel corso della sua vita, si è prodigata a fare del bene agli altri e ad aiutare quanti avessero avuto bisogno. Sempre in silenzio e lontano dai clamori. Senza dimenticare, quanto di supporto è stata al marito, Mario Veronesi, nell’incoraggiarlo e sostenendolo, in modo discreto e schivo. Un esempio indelebile che resta per l’intera comunità mirandolese”.

“Alle famiglie le nostre sentite condoglianze”.