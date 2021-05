Sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici aggiuntivi del Comune di Maranello per l’anno 2021/2022: pre,post scuola e mensa per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie, trasporto scolastico per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Le domande si raccolgono entro il 31 maggio. Entro il 30 giugno è inoltre possibile presentare la richiesta per le agevolazioni tariffarie (Isee, parametri socio sanitari, pacchetti famiglia).

Possono essere iscritti i bambini e ragazzi che a settembre 2021 frequenteranno il primo anno di Scuola d’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado e gli alunni che già frequentano le scuole nel corrente anno scolastico che non usufruisco, ancora, dei servizi scolastici aggiuntivi. Per chi è già iscritto i servizi si rinnovano automaticamente per l’anno scolastico successivo. Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi al Servizio Istruzione del Comune, tel. 0536 240042.