Cambia la sede dell’ufficio postale Bologna 3 che si trasferisce da Viale Lincoln a Via Bombicci, all’interno del centro commerciale Fossolo 2. L’ufficio resterà chiuso oggi e domani per consentire il trasferimento di apparecchiature informatiche, attrezzature e documenti presso la nuova struttura.

Nella realizzazione del nuovo ufficio, caratterizzato dall’eliminazione delle barriere tra personale e clientela, particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza, con la quasi totale eliminazione del contante dai banconi grazie a dispensatori di denaro a tempo, il monitoraggio continuo della sala al pubblico attraverso centri di controllo remoti e telecamere, la totale visibilità dall’esterno con vetrine più ampie e trasparenti e l’ingresso con porta blindata antisfondamento.

Sono state inoltre predisposte tutte le misure per la prevenzione del covid-19: moduli in plexiglass agli sportelli, termoscanner e gel igienizzante, cartelli informativi all’esterno sulle regole comportamentali per l’ingresso in sicurezza. La sede è priva di barriere architettoniche, dotata di nuovo gestore attese con prenotazione ticket e di una saletta riservata per le consulenze finanziarie.

È presente anche un nuovo ATM Postamat di ultima generazione, disponibile tutti i giorni h 24, che consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Il nuovo ufficio postale di Bologna 3, che aprirà al pubblico giovedì 6 maggio, soddisfa in un ambiente più confortevole tutte le richieste di servizi postali e finanziari. Restano invariati gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.