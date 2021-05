Nel mese di maggio la Rocca Rangoni si tinge di diversi colori. In un momento in cui eventi e manifestazioni non sono ancora possibili, l’Amministrazione comunale ha deciso di illuminare, come spesso è avvenuto nell’ultimo anno, uno dei suoi principali monumenti per ricordare a tutta la sua comunità alcuni appuntamenti. L’8, il 9 ed il 10 sarà rossa in occasione dell’8 maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa, impegnata come non mai in questo anno di pandemia nel cercare di aiutare le persone in difficoltà.

L’11, 12 e 13 maggio invece la Rocca sarà viola per l’attività di sensibilizzazione “Comuni a sostegno dei malati di sindrome fibromialgica” nell’ambito della giornata mondiale della Fibromialgia (fissata per il 12 maggio), patologia cronica e invalidante ma non inserita nei ‘LEA’ (livelli essenziali di assistenza).

Infine il 14, 15 e 16 maggio la Rocca sarà azzurra per ricordare la Giornata Mondiale per la sensibilizzazione sulla Sclerosi Tuberosa (15 maggio). La Sclerosi Tuberosa (ST) è una malattia genetica rara che colpisce un individuo su 6.000; si stima un nuovo nato in Italia ogni quattro giorni. È la principale causa genetica di epilessia e disabilità intellettive. È una patologia cronica senza cura e spesso le manifestazioni si aggravano col passare del tempo. L’Associazione Sclerosi Tuberosa – APS, l’unica associazione in Italia che si occupa, dal 1997, di Sclerosi Tuberosa, finanzia la ricerca scientifica sulla ST, realizza progetti a sostegno dei malati e delle loro famiglie, intorno a cui si impegna ad individuare una rete socio-sanitaria di assistenza.