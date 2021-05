Il Comune di Bologna ha prorogato l’ordinanza che vieta la vendita di bevande alcoliche, dalle 18 alle 6 del giorno successivo, per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto di tutta la città. Il provvedimento sarà in vigore fino al 7 giugno 2021.

Chi non rispetta l’ordinanza rischia una multa da 400 a 1.000 euro e la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.



