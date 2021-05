I genitori e gli studenti degli Istituti Superiori delle province di Modena e Reggio Emilia, supportati da: Coordinamento Presidenti Consigli di Istituto di Modena/Reggio Emilia e Provincia, Coordinamento Provinciale Genitori Modena – insieme per la scuola, Coordinamento Genitori Democratici, A.Ge. Associazione Genitori – Modena, PAS Modena – Priorità alla Scuola Modena e PAS Reggio Emilia – Priorità alla Scuola Reggio Emilia, hanno organizzato una petizione per mantenere alta l’attenzione per avere un numero adeguato di mezzi pubblici a sostegno della Scuola nel prossimo anno scolastico.

Qui il testo della petizione