Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Principale, su input dell’operatore del 112 allertato dalla vittima, un pensionato 85enne di Reggio Emilia, sono intervenuti in via Kennedy in città, dove si era consumato il tentato furto con strappo di una catenina d’oro. Sul posto i carabinieri accertavano come poco prima, due giovani italiani poco più che ventenni, dopo essersi qualificati come medici riferivano all’anziano che dovevano verificare se, a seguito del vaccino effettivamente fatto per prevenire il coronavirus, avesse avuto effetti collaterali del tipo embolie ed altri sintomi.

Quindi lo invitavano a mostrare il braccio sul quale era stato eseguito il vaccino. In tale contesto uno dei due, mentre l’anziano era affacciato alla finestra, gli strappava dal collo la collanina in oro allo scopo di asportargliela ma l’anziano riusciva a riprenderla dalle mani del malvivente con i due che si davano alla fuga. Quindi l’allarme ai Carabinieri che, oltre ad avviare immediatamente le ricerche dei malviventi, iniziavano le indagini finalizzate a identificare i responsabili dell’episodio delittuoso. In conseguenza del furto con strappo l’anziano non riportava lesioni.