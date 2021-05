Un mese ricco di eventi, mostre, lezioni, ma anche podcast e momenti di incontro, tutti dedicati al piacere della lettura. Per l’edizione 2021 de Il Maggio dei Libri, la campagna nazionale di promozione della lettura, il Comune di San Lazzaro e la Mediateca hanno preparato un programma di iniziative che ci terrà con il naso affondato tra le pagine delle nostre opere preferite.

Le iniziative in programma, per tutte le età, spaziano da conversazioni su autori, temi e opere specifiche, a letture dal vivo tenute da e con personaggi celebri come Natalino Balasso, Giampiero Rigosi o Maurizio Matrone, senza dimenticare le iniziative che ci ricordano il ruolo fondamentale dei libri nella Storia e nella società moderna. Tra queste troviamo le letture dei “Libri proibiti”, per ricordare il Bücherverbrennungen, il grande rogo di libri avvenuti la notte del 10 maggio 1933 a Berlino e nelle principali città della Germania, ma anche l’incontro con lo Davide Cerullo, scrittore e fondatore dell’associazione L’Albero delle storie, che a Scampia (Napoli) contrasta la povertà educativa e sociale proprio attraverso la lettura. Negli scorsi mesi il Comune di San Lazzaro ha costruito un ponte che collega Scampia alla provincia di Bologna, con la donazione di 70 libri per bambini e ragazzi all’associazione.

La lettura non è solo un’attività piacevole o un toccasana per vivere meglio, ma un’opportunità di crescita, in grado di arricchire il nostro mondo e donarci momenti di evasione. In questo ultimo anno, in particolare, per molti i libri sono stati una vera e propria finestra sull’altrove, in particolare durante le restrizioni dell’emergenza sanitaria.

Ecco il calendario delle iniziative in programma a San Lazzaro, per tutto il mese di maggio:

I PODCAST DELLA MEDIATECA

Ogni giovedì dal 6 maggio

La bibliotecaria Emanuela è pronta a stupirci con i suoi racconti e recensioni librarie, presentando una proposta di lettura a settimana, nell’ambito de I podcast della Mediateca.

Sarà possibile ascoltare i podcast sul canale Spreaker della Mediateca

PAROLE D’AUTORE

a cura di Teatro dell’Argine/ITC Teatro e Comune di San Lazzaro di Savena.

Quattro incontri online per parlare di scrittura. Nel primo due beniamini del pubblico (Andrea Santonastaso e Natalino Balasso) presentano la riduzione video di un profetico testo di Edoardo Erba, “Vaiolo”, che prefigurava la chiusura definitiva dei teatri a seguito di una pandemia. Nei successivi tre incontri altrettanti scrittori (Rigosi, Baraldi, Matrone), in dialogo con il direttore artistico della Compagnia teatro dell’Argine Nicola Bonazzi, presentano un loro autore d’elezione (Parise, Antonia Pozzi, Bontempelli) con l’ausilio di letture dal vivo.

domenica 2 maggio 2021 ore 21.00

in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Teatro dell’Argine

“Vaiolo”, con Andrea Santonastaso e Natalino Balasso

domenica 9 maggio 2021, ore 21.00

in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Teatro dell’Argine

Giampiero Rigosi parla di Goffredo Parise

Letture a cura di Micaela Casalboni

domenica 23 maggio 2021, ore 21.00

in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Teatro dell’Argine

Barbara Baraldi parla di Antonia Pozzi

Letture a cura di Lea Cirianni

domenica 30 maggio 2021, ore 21.00

in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Teatro dell’Argine

Maurizio Matrone parla di Massimo Bontempelli

Letture a cura di Ida Strizzi

domenica 6 giugno 2021, ore 21.00

in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Teatro dell’Argine

“Spoiler!” Una serata con i vincitori del contest letterario

LIBRI SALVATI

Rassegna di letture pubbliche di libri proibiti

Venerdì 14 maggio, ore 18.30

La Mediateca aderisce alla rassegna annuale di letture pubbliche promossa da AIB-Associazione italiana biblioteche, per ricordare il Bücherverbrennungen, i roghi di libri avvenuti la notte del 10 maggio 1933 a Berlino e nelle principali città della Germania.

Letture a cura del Teatro dell’Argine, introduzione di Matilde Maresca

In diretta sulla pagina Facebook della Mediateca

IL SALOTTO CHE LEGGE

Conversazioni sui libri a cura di Ornella Mastrobuoni e Daniela Faletra.

Gli incontri si svolgeranno nello spazio esterno della Mediateca.

Prenotazione obbligatoria tramite form online.

Leggiamo per trovare risposte, per vivere vite che non sono la nostra, per lasciarci alle spalle la quotidianità e accedere ad altri mondi, per puro piacere o, come ha scritto qualcuno, perché leggere non fa ingrassare. I criteri con cui scegliamo quel libro e non un altro, poi, sono altrettanto numerosi: attratti dal titolo o dalla copertina, innamorati dell’autore oppure, cosa non rara, semplicemente perché consigliati da una persona cara.

Le occasioni per conversare sui libri non sono mai abbastanza. Per questo abbiamo pensato ad un momento informale di condivisione di questa passione che ci accomuna, attraverso un gruppo di lettura un po’ diverso dal solito.

Abbiamo immaginato questi tre incontri come ad un salotto tra amici, dove capita che qualcuno inizi la conversazione con un “Sapete, ho letto un libro su…” e, come succede in queste occasioni, qualcun altro si ricorderà di un libro – letto magari anni prima – sullo stesso argomento e ne parlerà a sua volta, dando vita così a contaminazioni tra i saperi e le esperienze di tutti i partecipanti.

Alla fine di ogni serata, ciascuno avrà raccolto un piccolo tesoro: una nuova lista di li libri da leggere e il racconto vivo di chi quei libri ha già incontrato e amato.

Mercoledì 12 maggio, ore 18.30-20.30

Sul cibo: romanzi che fanno venire l’acquolina in bocca

Mercoledì 19 maggio, ore 18.30-20.30

Maestri di carta: romanzi che ci hanno formato

Mercoledì 26 maggio, ore 18.30-20.30

Nodi: romanzi sull’amicizia

PRESENTAZIONI DI LIBRI

A cura di Giraldi Editore

Gli incontri si svolgeranno nello spazio esterno della Mediateca.

Prenotazione obbligatoria tramite form online.

Martedì 11 maggio ore 18

La natura si ribella. Coronavirus e natura di Paolo Ranalli

Giovedì 20 maggio ore 18

Antologia di racconti Dillo a Curvy Pride, in collaborazione con l’Associazione Curvy Pride Giraldi

Martedì 25 maggio ore 18

Haiku della peste, di Gianni Cascone e La casa dell’aviatore, di Katia dal Monte

IL MAGGIO DEI LIBRI PER BAMBINI e BAMBINE

a cura di Mediateca Ragazzi

UN POMERIGGIO CON NOI

Letture a due voci – per bambini e bambine dai 3 agli 8 anni

Una selezione di storie lette con un duetto di voci, una dinamica animata e divertente.

Le letture si svolgeranno nell’orto della Mediateca ogni mercoledì, dal 5 al 26 maggio, dalle 17.30 alle 18.30. Prenotazione obbligatoria tramite form online.

UNO IN PIÙ

Si ripropone il successo del Sacchetto Rosso, che contiene 2 libri in prestito scelti dal bibliotecario secondo l’età del bambino o della bambina , ma solo per il mese maggio , all’interno del sacchetto ci sarà anche un libro in regalo.

Per prenotare il sacchetto, basta scrivere a mediateca@comune.sanlazzaro.bo.it o telefonare allo 0516228060/8061 negli orari di apertura della Mediateca.

Sarà possibile ritirare il sacchetto direttamente in Mediateca il venerdì pomeriggio, solo su appuntamento.

MAGGIO DEI LIBRI PER RAGAZZI E RAGAZZE

LA CULTURA E’ L’UNICA ARMA DI RISCATTO

Mostra fotografica di Davide Cerullo

Dal 15 al 31 maggio in Mediateca

Scatti che narrano di un’infanzia violata, senza scuola, senza sogni, senza il diritto di avere paura perché i bambini della camorra non devono avere paura. L’autore è stato uno di questi bambini, reclutato fin dalla tenera età. Ha fotografato i bambini con la tenerezza e il rispetto di chi conosce e vede ciò che nessun obiettivo potrebbe vedere.

È possibile visitare la mostra solo su appuntamento, scrivendo o telefonando ai seguenti recapiti:

mediateca@comune.sanlazzaro.bo.it ; 0516228060/8061

CONTEST FOR YOUNG ADULT

Dal 20 al 22 maggio

Ti piacerebbe contribuire a rendere la Mediateca ancora più bella? Scrivi una tua frase per esprimere il piacere della lettura. Per partecipare basta inquadrare il QRcode che si trova in Mediateca.

La frase più significativa, scelta dallo staff della Mediateca, sarà scritta sulla parete dello Spazio Giovani.

Contestualmente sarà inaugurato un nuovo scaffale dedicato ai giovani adulti nello Spazio Giovani della Mediateca. Per ogni libro young adult preso in prestito da un ragazzo o da una ragazza sarà regalato uno zainetto con il nuovo logo dello scaffale disegnato dal fumettista e illustratore Otto Gabos.

INCONTRO TESTIMONIANZA CON DAVIDE CERULLO

Venerdì 28 maggio, ore 17,30

Prenotazione obbligatoria tramite form on line

Incontro con lo scrittore e fondatore a Scampia (NA) dell’associazione “L’albero delle storie”, uno spazio dove si vuole coltivare il diritto all’infanzia, al libro e al gioco. In un contesto di forte povertà educativa e culturale, il libro diventa necessario e salvifico.

Con il progetto Libri ambasciatori di Speranza il comune di San Lazzaro ha voluto contribuire alla costituzione di una piccola biblioteca presso L’albero delle storie con una prima donazione di 70 libri per bambini e ragazzi. Questo ponte di libri che lega Scampia a San Lazzaro vuole rappresentare una opportunità di scambio e crescita reciproca.

L’incontro si svolgerà nel giardino della Mediateca alla presenza dell’Assessore alla Cultura Juri Guidi.