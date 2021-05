Venerdì 30 aprile è stato l’ultimo giorno di lavoro per Giorgio Cioni, Direttore del Dipartimento di Medicina Interna e Riabilitazione dell’Azienda USL di Modena. Nell’ultimo anno Cioni ha combattuto in prima linea il dramma della pandemia da Coronavirus con migliaia di ricoverati presi in carico dalla rete provinciale delle Medicine Interne.

In quasi 40 anni di carriera ha ricoperto il primo ruolo presso il Policlinico di Modena come assistente medico nel reparto di Cardiologia, nel 1983; successivamente Cioni ha trascorso un lungo periodo professionale – dal 1984 al 2002 – nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, in Medicina Interna.

Nel 2002 è stato nominato Direttore della Medicina Interna all’Ospedale di Pavullo, a cui dal 2016 ad oggi si è affiancata la Direzione del Dipartimento di Medicina Interna e Riabilitazione.

Al Dottor Cioni va un grande ringraziamento da parte di tutta l’Azienda USL per aver fornito con professionalità e competenza un contributo fondamentale alla rete assistenziale del territorio in tutti questi anni, in particolare per il grande impegno profuso anche nell’ultimo anno durante il picco dell’emergenza Covid.