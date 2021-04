Nella mattina di ieri le Volanti della Polizia sono intervenute in via del Terrapieno per la segnalazione di un viavai sospetto di auto e di persone presso alcuni stabili abbandonati. Durante il sopralluogo gli operatori individuavano alcune stanze, adiacenti tra loro, in cui erano stati realizzati dei bivacchi con l’uso di materassi, coperte e cibo. Al loro interno si trovavano tre soggetti, A.M. tunisino del 1992, R.A. algerino del 1992 e E.M. libico del 1999.

I primi due venivano sorpresi dagli operatori di Polizia mentre erano intenti a ritagliare con delle forbici degli involucri destinati a contenere la sostanza stupefacente. Il terzo, che nel frattempo aveva percepito la presenza dei poliziotti, dapprima si nascondeva e poi tentava la fuga ma veniva prontamente bloccato all’esito di un breve inseguimento e veniva trovato in possesso di 7 grammi di cocaina e 190,00 euro in contanti.

All’interno di una delle stanze individuate veniva rinvenuto un tavolo su cui erano stati posizionati 27 involucri ancora aperti contenenti altrettante dosi di cocaina, pari a complessivi 11 grammi, oltre a vari bilancini, altro materiale per il confezionamento e circa 700,00 euro in contanti.

Dopo aver svolto gli accertamenti, all’esito dei quali R.A. e E.M. sono risultati pregiudicati per reati dello stesso tipo, i tre soggetti sono stati tratti in arresto per spaccio di stupefacenti in concorso e tradotti presso la locale casa circondariale in attesa della convalida.