Nel pomeriggio il Signor Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, che il 16 gennaio scorso ha assunto la carica di Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha visitato il Comando della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” e, sempre nella stessa giornata, la Tenenza Carabinieri di Castelfranco Emilia.

L’alto Ufficiale Generale che nella mattinata insieme al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, al Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Enzo Vecciarelli e al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, aveva assistito al giuramento dei cadetti del 202° Corso “Onore”, nel cui ambito è compreso anche un battaglione di allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, è stato ricevuto dal Comandante della Legione, il Generale di Brigata Davide Angrisani, alla presenza di un numero contenuto di personale dei reparti in servizio nella Regione e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Durante l’incontro, svoltosi nel rispetto delle normative anti-pandemiche, il Generale ha ricordato i militari caduti nel 2020 a causa del Covid-19 ed ha espresso apprezzamento, stima e ringraziamento a tutti i militari dell’Arma che prestano servizio nel territorio regionale per l’impegno profuso nello svolgimento del servizio in questo difficile momento che richiede particolare attenzione e ulteriore vicinanza ai cittadini, esortandoli a continuare a operare con entusiasmo e professionalità, per andare incontro alle sempre crescenti esigenze della collettività.