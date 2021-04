Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto rispettivamente il quarto e il settimo tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo in programma domenica all’Autódromo Internacional do Algarve di Portimão. Nella prima sessione Charles e Carlos avevano ottenuto rispettivamente il quarto e il nono tempo.

66 giri. I piloti della Scuderia Ferrari Mission Winnow hanno iniziato il turno con gomme di mescola Medium, con le quali hanno ottenuto 1’20”490 Carlos e 1’20”987 Charles. A metà sessione sulle SF21 sono stati montati pneumatici Soft per simulare le condizioni di qualifica. In questa configurazione Carlos ha fermato i cronometri a 1’20”197, mentre Charles ha ottenuto 1’20”360.

Programma. Domani le qualifiche sono in programma alle ore 15 locali (16 CET), precedute alle 12 (13 CET) dall’ultima sessione di libere. Il 18° Gran Premio del Portogallo valido per il Mondiale prenderà il via alle 15 locali di domenica (16 CET).