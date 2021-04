Chi volesse avere un’idea di come sarà, dopo i lavori di restauro attualmente in corso, il Duomo di San Giorgio non ha altro da fare che ‘affacciarsi’ sul sagrato che da’ su piazza Martiri Partigiani. Sul telone, al riparo del quale lavorando le squadre che stanno provvedendo al restyling della facciata, è stata infatti issata un’immagine, a grandezza naturale, della facciata post-restauro. E l’effetto scenico è notevole.



