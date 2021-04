Nel 2018 armato di cutter aveva messo a segno, insieme ad un complice, una rapina ai danni del Credit Agricol di Bagnolo in Piano. Rapina per la quale è stato recentemente condannato dal Tribunale di Reggio Emilia alla pena di 6 anni di reclusione. Per questo motivo, i Carabinieri della Stazione di Correggio, ieri, hanno ricevuto un Ordine di Esecuzione Pena, emesso a carico del 32enne abitante in paese, dovendo lo stesso scontare una pena residua, al netto della custodia cautelare presofferta, di cinque anni, tre mesi e undici giorni di reclusione, oltre ad una multa di 2000 euro.

Con il provvedimento in mano, ieri stesso i Carabinieri correggesi hanno raggiunto l’uomo in casa, dove per altro si trovava agli arresti domiciliari per lo stesso reato e, dopo avergli notificato la misura restrittiva, lo hanno associato alla Casa Circondariale di Modena ove dovrà scontare la lunga detenzione.