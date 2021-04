1 arrestato, 19 indagati e circa 3.000 persone controllate, 41 violazioni amministrative contestate e decine di veicoli ispezionati.

Sono questi i risultati dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria dell’Emilia-Romagna negli ultimi otto giorni, che ha visto impegnate sull’intero territorio regionale 367 pattuglie della Specialità in uniforme e in abiti civili, con 55 treni scortati.

L’arresto è stato eseguito nel pomeriggio di ieri, dal personale del Settore Operativo di Bologna Centrale, in collaborazione con la Squadra di Polizia Giudiziaria compartimentale, nei confronti di un 36enne piemontese, sorpreso a rubare superalcolici all’interno del supermercato della stazione felsinea. Le indagini proseguite fino alla tarda serata hanno consentito di scoprire che l’uomo, non nuovo a episodi del genere, era solito rivendere la merce rubata a un negozio del centro, gestito da un 62enne, cittadino del Bangladesh, che è stato denunciato per ricettazione. All’interno del locale sono state rinvenute numerose bottiglie di superalcolici, rubate nei mesi scorsi nel predetto supermercato.

Sempre a Bologna nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria hanno denunciato un 37enne ed un 42enne, entrambi bolognesi, sorpresi a “graffitare” il muro di un ponte all’interno di un’area ferroviaria in via Agucchi riservata all’accesso di servizio alla linea Alta Velocità. Un dipendente del Gruppo FS Italiane, che era nei paraggi, ha segnalato la presenza dei due uomini al Centro Operativo Compartimentale che, visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ha avuto conferma di quanto segnalato e ha dirottato una pattuglia in abiti civili impegnata proprio nella prevenzione al suddetto fenomeno. Gli operatori Polfer giunti sul posto hanno sorpreso i due writers che sono stati denunciati per danneggiamento ed è stata elevata la sanzione amministrativa di 516 euro. Sono in corso approfondimenti investigativi finalizzati a verificare l’eventuale appartenenza ad alcuna delle note crew.

La Polizia Ferroviaria di Faenza ha denunciato per lesioni due fratelli albanesi, un uomo e una donna, che nei giorni scorsi, a seguito di un diverbio sorto per futili motivi, hanno malmenato un cittadino marocchino nei pressi della stazione romagnola. L’uomo, trasportato all’ospedale, è stato dimesso con ferite giudicate guaribili in sette giorni.

Il 28 aprile si è svolto un servizio di controllo straordinario denominato “STAZIONI SICURE”, organizzato dal Servizio Polizia Ferroviaria, finalizzato a contrastare attività illecite in ambito ferroviario, oltre che prevenire possibili azioni improntate all’illegalità. Durante l’operazione sono state controllate 700 persone, di cui 5 denunciate per reati quali furto, resistenza a pubblico ufficiale e violazioni alla normativa sugli stranieri e ispezionati 150 bagagli. L’operazione ha visto impegnati numerosi operatori di Polizia Ferroviaria in tutte le stazioni dell’Emilia-Romagna.