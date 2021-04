Ciotole per dissetare i cani nei parchi pubblici di Maranello. L’amministrazione comunale, grazie all’intervento dei tecnici della società Maranello Patrimonio, ha dotato nei giorni scorsi dodici aree verdi del territorio di recipienti in acciaio che potranno essere utilizzati dai proprietari dei cani per i propri animali.

Le ciotole sono state posizionate in prossimità delle fontane installate nel Parco Due, Parco dei Piccoli, Parco Ferrari, Parco dei Piloti, Parco degli Artisti, Parco delle Città, Parco dei Mari, Parco dei Fiumi, Parco di via Brenta, Parco dei Nonni e nelle aree verdi di Piazza Roma e Via Teano.

A questi si potranno aggiungere gli altri parchi sul territorio dotati di fontane, per un totale di circa venti punti tra Maranello e le frazioni in cui gli animali a quattro zampe potranno ristorarsi.

“E’ un piccolo ma significativo intervento a supporto degli animali”, è il commento dell’assessore all’ambiente Elisabetta Marsigliante. “A Maranello sono diversi i proprietari che utilizzano i parchi per il passeggio dei cani, e c’è da immaginare che con la bella stagione la frequenza aumenterà, sempre nel rispetto delle regole di comportamento”.