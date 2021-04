Con la nuova normativa sulle riaperture in zona gialla, sarà di nuovo possibile visitare il Castello di Formigine e accedere liberamente al prestito in biblioteca.

Ad aprire per primo i battenti sarà il Museo del Castello, il 2 maggio. Ogni domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, il Museo offrirà visite guidate in partenza ogni ora per gruppi da 5 persone nel rispetto delle misure anti-contagio. L’ingresso è gratuito con obbligo di prenotazione entro le ore 18 del venerdì precedente. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al Servizio Cultura al numero 059 416277 oppure mandare una mail all’indirizzo castello@comune.formigine.mo.it.

Da lunedì 3 maggio, la biblioteca comunale torna ad essere aperta anche agli utenti residenti fuori Comune, senza obbligo di appuntamento. Le sale studio rimangono invece aperte solo su prenotazione. È possibile prenotare il posto sul portale www.bibliomo.it, con almeno un giorno di anticipo. Nel caso non si fosse in possesso delle credenziali di accesso al portale, è possibile rivolgersi alla biblioteca (059 416157, biblio.formigine@comune.formigine.mo.it).