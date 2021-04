La sera di mercoledì 28 aprile, il Consiglio comunale di Vignola ha approvato il Bilancio consuntivo, dal quale risulta un avanzo totale di amministrazione di 4.398mila euro, di cui 1.802.370 destinati a investimenti e non ancora utilizzati, e 1.008.364 euro di risorse immediatamente disponibili. “Un tale risultato – spiega l’assessore al Bilancio Mauro Smeraldi – costituisce un indice positivo per la gestione ed evidenzia la capacità dell’Ente di coprire le spese correnti e quelle d’investimento con un adeguato flusso di entrate”.

Sono stati accantonati 200mila euro per la società partecipata Vignola Patrimonio, destinati agli investimenti previsti nel 2021 sul mercato ortofrutticolo e sulla nuova farmacia comunale. Il mercato, strumento molto importante per l’economia agricola del nostro territorio, necessita di interventi di manutenzione sulla struttura, da tempo non attuati. L’Amministrazione punta sulla nuova farmacia comunale (che è stata collocata in una zona centrale del quartiere di Brodano, in via Natale Bruni) per fornire ulteriori servizi ai cittadini, soprattutto in un momento sanitario delicato come quello attuale.

I fondi vincolati comprendono le quote di fondi anti Covid, che sono in corso di erogazione a sostegno di imprese, famiglie, scuole e associazioni. 100mila euro sono stanziati per le opere suggerite dai cittadini con il percorso del bilancio partecipativo, che sta già raccogliendo diverse proposte. “Più che soddisfacente – continua Mauro Smeraldi – è il risultato dell’attività di recupero dell’evasione (824mila euro), pari al 60% in più dell’anno precedente. Gli oneri di urbanizzazione sono, invece, in calo rispetto al 2019, ma i primi segnali per l’anno in corso fanno sperare in un aumento significativo”.

Il Consiglio ha approvato anche una variazione di bilancio, impiegando immediatamente una parte consistente dell’avanzo. Innanzitutto è stata raddoppiata la somma per la manutenzione delle strade: da 150mila si è passati a 300mila euro. Due gli interventi previsti per il cimitero: 30mila euro per la manutenzione e 27mila per la progettazione straordinaria relativa alle Arcate. Al centro sportivo Il Poggio, area che tra l’altro ospiterà la nuova palestra, sono stati destinati circa 200mila euro, mentre 120mila euro serviranno per la manutenzione dell’autostazione delle corriere. Interventi sono previsti anche nelle scuole del territorio: un centralino per la direzione didattica, tinteggio della Palestra Barozzi, servo scala alle Calvino e alle Barozzi, sala polivalente per le Muratori. Previsti fondi anche per lo studio di fattibilità della nuova Caserma dei Carabinieri nell’area dove sta sorgendo il Polo della sicurezza e per lo studio di fattibilità integrato per la rigenerazione della stazione dei treni e dell’ex mercato ortofrutticolo.

“Tra gli interventi già pianificati – conclude Mauro Smeraldi – spicca la riqualificazione di via Natale Bruni, dove è stata inaugurata la nuova farmacia. Con 55mila euro si rifarà l’asfalto, si realizzerà un pedonale e si rinnoverà la segnaletica oltre alle opere di arredo”.