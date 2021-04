È stato consegnato oggi, 29 aprile 2021, in ospedale a Sassuolo il microscopio ottico Zeiss “Primostar 3”, dotato di telecamera ad alta definizione, donato alla Pneumologia dal patron dell’Ottica Prisma, Fabrizio Iaccheri. L’innovativo strumento servirà, in ambito broncoscopico, per le analisi dei campioni bioptici prelevati durante le manovre endoscopiche ed è dotato di 4 oculari specifici per l’attività di laboratorio, in grado di visualizzare le immagini anche su monitor esterno e permette di condividere e salvare su memoria esterna le analisi per consulti immediati. Il microscopio ottico ha un valore di 4.500 euro.

“Ringraziamo di cuore il signor Iaccheri per la donazione del Microscopio Ottico, strumento indispensabile per valutare l’adeguatezza dei campioni bioptici prelevati durante le manovre endoscopiche – spiega il Dr. Ercole Turrini, Responsabile della Pneumologia dell’ospedale di Sassuolo. “Questo strumento – prosegue Turrini – va a integrarsi con l’ampiamento e il continuo aggiornamento della tecnologia in uso presso l’endoscopia dell’ospedale e, in particolare, col servizio di Broncoscopia che si doterà, a stretto giro, di un nuovo eco-broncoscopio (EBUS). Grazie alla donazione sarà possibile collaborare in modo sempre più completo ed efficiente con la Rete provinciale di Broncoscopia recentemente attivata”.

“Per celebrare il 25esimo anno di attività della nostra Ottica, che gestisco assieme a mia nipote Sofia Gualandi, spiega Fabrizio Iaccheri, volevamo fare qualcosa di utile per la comunità. Conoscendo personalmente ed avendo molta stima nel dottor Turrini, abbiamo deciso di donare questa apparecchiatura all’Ospedale di Sassuolo, per cercare di facilitarne il vostro prezioso lavoro”.