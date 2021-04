C’è anche la creazione di un corridoio verde sulla Ciclovia del Sole tra i cinque progetti che la Città metropolitana candiderà per il finanziamento al Ministero della Transizione Ecologica nell’ambito dall’Avviso pubblico per la riforestazione urbana nelle città metropolitane. Gli altri 4 riguardano: la fascia boscata lungo il fiume Idice a Castenaso, il Bosco per l’Autodromo a Imola, i parchi Corrado Alvaro e Carlo Urbani a Bologna e infine un intervento di forestazione nel territorio di Bentivoglio. La superfice complessiva interessata dai 5 progetti è di quasi 24 ettari con circa 15mila impianti arborei e arbusti.

Il Ministero ha avviato nel 2020 il programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura e per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane stanziando 15 milioni, mentre per il 2021 ha messo a disposizione 18 milioni di euro.

Nell’ambito della annualità 2020 la Città metropolitana aveva inviato al Ministero la candidatura di altri cinque progetti dei comuni di Bologna, Granarolo, Medicina, Minerbio e San Lazzaro per un finanziamento totale di circa 2,5 milioni di euro e una superficie complessiva interessata di circa 22 ettari.

“L’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile che abbiamo lanciato due anni fa – è il commento del sindaco metropolitano Virginio Merola – entra nel vivo costruendo progetti concreti. Con questi due finanziamenti per la riforestazione ci candidiamo a coprire, tra 2020 e 2021, quasi 50 ettari di superficie nella città metropolitana con migliaia di alberi e arbusti. È un primo passo ma la strada è avviata e non potrà che proseguire in questa direzione. Inoltre, come avevo annunciato il giorno dell’inaugurazione della Ciclovia del Sole, da subito ci impegniamo per renderla sempre più bella e verde e con questo bando diamo seguito all’impegno preso”.

I progetti

Il progetto di qualificazione a corridoio verde della Ciclovia del Sole proposto dalla Città metropolitana prevede, lungo il rilevato della ex-ferrovia Bologna-Verona inaugurato lo scorso 13 aprile, una riforestazione estesa per 15 km nei comuni di Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Crevalcore mentre più marginalmente saranno toccati anche Anzola dell’Emilia e Sant’Agata Bolognese. Lungo tale tracciato si prevede il coinvolgimento di una superficie tra i 7 e i 9 ettari, prevalentemente ceduti in comodato d’uso da Rete Ferroviaria Italiana alla Città metropolitana. Il progetto risulta funzionale anche ad una maggior appetibilità degli spazi di sosta e alla qualificazione del verde pubblico presenti lungo il tragitto, individuando soluzioni innovative che favoriscano da un lato la fruizione cicloturistica e dall’altro contribuiscano al contrasto dei fattori climalteranti, in un’ottica di progettazione integrata e di innalzamento del valore ecologico dell’infrastruttura ciclabile.

Gli altri quattro progetti selezionati dalla Città metropolitana per il finanziamento sono:

– Castenaso, Fiesso: fascia boscata lungo il fiume Idice: la superficie interessata dall’intervento è di 98.883 mq con la messa a dimora di 2.500 impianti arborei e arbusti.

– Imola: Bosco per l’Autodromo vicino al fiume Santerno; area industriale e area Bretella: la superficie interessata è di 57.600 mq con la messa a dimora di 6.900 impianti arborei.

– Bentivoglio: boschi e prato alberato nelle frazioni di Santa Maria in Duno, San Marino e Fabbreria: la superficie interessata è di 38.551 mq con la messa a dimora di 1.920 impianti arborei e arbusti.

– Bologna: Parco Corrado Alvaro e Parco Carlo Urbani: la superficie interessata è di 43.691 mq con la messa a dimora di 300 impianti arborei.

I comuni selezionati dovranno ora produrre un progetto definitivo che permetterà alla Città metropolitana di candidarli al Ministero.