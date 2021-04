Al mattino sui rilievi addensamenti, con deboli precipitazioni sparse, in pianura nuvolosità variabile con ampie zone di sereno. Nel pomeriggio possibilità di locali rovesci sparsi sul territorio. In serata esaurimento delle precipitazioni. Temperature in aumento: minime intorno a 13/14 gradi, massime comprese tra 20 e 24 gradi. Venti deboli sud-occidentali nell’entroterra, con rinforzi sui rilievi, da sud est con temporanei rinforzi sulla fascia costiera. Mare poco mosso al mattino, mosso nel pomeriggio.

(Arpae)