Martedì 27 aprile 2021, nella sede della Pubblica Assistenza e Soccorso di Castelnovo Sotto, si è tenuta l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2020, del bilancio di previsione 2021, e per la ratifica delle votazioni interne di settembre per il rinnovo del consiglio direttivo.

“Il bilancio 2020 purtroppo si chiude con una perdita di € 72.000 per diversi motivi – spiega una nota della Pubblica Assistenza -: non abbiamo potuto svolgere gli stessi trasporti ordinari degli anni precedenti causa il lock down, quindi abbiamo ricevuto minori offerte dalla cittadinanza.

Abbiamo dovuto bloccare il trasporto disabili per cont o di Asp verso le varie strutture scolastiche ed i centri socio occupazionali, e questo ha ridotto notevolmente i rimborsi di Asp Opus Civium con il quale abbiamo una convenzione.

Non per questo è mancato il nostro impegno verso la comunità, in quanto soprattutto nella prima ondata pandemica possiamo dire con orgoglio che abbiamo aumentato il numero di ambulanze in servizio, per supportare Ausl che necessitava di mezzi aggiuntivi per il trasporto di malati Covid. Anche in questa situazione difficilissima i volontari non si sono tirati indietro, dimostrando il loro profondo senso civico.

Nonostante la situazione patrimoniale sia oggi buona, non possiamo comunque cullarci su questo dato perché ogni anno la Pas ha circa € 200.000 di costi fissi generali, per cui risultano per noi fondamentali convenzioni come quella di Asp Opus Civium. Per dare una risposta ai servizi richiesti, la Pubblica ha creato una struttura con diversi mezzi, e una decina di dipendenti che possono coprire in parte i turni in ambulanza e non solo.

Ringraziamo i sindaci Monica di Castelnovo Sotto, e Bellaria di Cadelbosco Sopra, che con la loro presenza hanno dato valore all’impegno e ai sacrifici dei volontari. Ad essi è stata richiesta una particolare attenzione sui servizi Asp che dovranno essere assegnati nella prossima convenzione, affinché non possa passare la logica del massimo ribasso e quindi possa essere vincitore un soggetto che garantisca l’utenza, e senza dimenticare il ruolo che ha avuto il volontariato sino ad ora.

La PAS dovrà affrontare nuove spese per il rinnovo dei mezzi, ed in particolare delle ambulanze, per cui ci appelliamo alla cittadinanza perché ci possa sostenere con il 5 x mille, o con altre donazioni” – conclude la Pubblica Assistenza di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra.