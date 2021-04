“La prevenzione dei reati attraverso la cura dell’ambiente”: questo il titolo del primo incontro organizzato nell’ambito dell’accordo di programma tra Comune di Casalgrande e Regione Emilia Romagna per la promozione della legalità e la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili.

Questo primo appuntamento fa parte di un ciclo di incontri, dal titolo ‘Le vie della legalità’, che vuole accompagnare il cittadino in un percorso di sempre maggiore consapevolezza rispetto ai rischi per la democrazia rappresentati da criminalità e corruzione.

Si parte quindi dall’ambiente, per poi proseguire in un viaggio che ci porterà ad affrontare altri temi come la gestione dei beni confiscati, l’esplosione della ‘quinta mafia’, gli interrogativi irrisolti del rapporto tra magistratura e democrazia.

Il primo incontro online, che sarà trasmesso sulle pagine Facebook e Youtube del comune di Casalgrande il 6 maggio alle ore 21, vedrà come protagonisti:

· Josi Gerardo della Ragione, sindaco di Bacoli (Napoli)

· Aquiliano Molfa, ispettore superiore della Polizia di Stato, dirigente Sialp

· Vincenzo Pagano, sottoufficiale della Polizia Locale di Napoli

· Solange Baraldi, giornalista

· Iacopo Predieri, dottore in psicologia e architettura

Modera l’incontro Laura Caputo, giornalista e presidente di Mafia Free.

Iniziativa in collaborazione con Avviso Pubblico Fondazione Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna.

Per informazioni: biblioteca@comune.casalgrande.re.it – o telefonare allo 0522849397 – 3397755415.