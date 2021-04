Anche quest’anno l’Archivio dell’ex ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia partecipa a “Quante storie nella storia – Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio” prevista dal 3 al 9 maggio prossimi.

Giunta alla 20a edizione, la rassegna è promossa dal Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, dall’Associazione nazionale archivistica italiana – Sezione Emilia Romagna e dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica regionale.

Ogni giorno sarà approfondito un aspetto della vita dell’archivio, attraverso video o dirette: i fondi che conserva, le attività con le scuole, i progetti di ricerca e valorizzazione.

Tra gli appuntamenti in programma, sabato 8 maggio alle 9:30 ci sarà la presentazione del progetto musicale “La città del disordine – Storie di vita dal Manicomio San Lazzaro”, realizzato dall’artista Nicola Manzan in collaborazione con i Musei civici di Reggio Emilia (https://www.musei.re.it/collezioni/museo-di-storia-della-psichiatria/la-citta-del-disordine/).

Domenica 9 maggio prenderà il via la campagna sui materiali “Il mio San Lazzaro” dedicata a raccogliere copie di documenti, immagini e video relativi al San Lazzaro custoditi nelle case dei reggiani, oltre alla memoria orale di chi ha conosciuto il San Lazzaro.

La Biblioteca Livi non è nuova a iniziative in modalità digitale, per tutto il periodo di limitazioni imposte dalla situazione pandemica, infatti, ha mantenuto il contatto con gli utenti e il pubblico grazie a post quotidiani sulla storia del San Lazzaro, diffusi attraverso i propri canali Facebook, YouTube e Twitter. Si sono aggiunte le dirette settimanali del giovedì su Facebook, dedicate alla storia della psichiatria, e poi rese disponibili sul canale YouTube.

Quante Storie nella storia – programma 3-9 maggio 2021

· Lunedì 3 maggio – L’archivio si presenta

Video “Piacere, San Lazzaro”

L’archivio, questo sconosciuto. Attraverso l’esempio del San Lazzaro scopriamo come si forma un archivio, quali sono i materiali che conserva e come fare per orientarsi al suo interno.

· Martedì 4 maggio – Lavori in corso

Video “Il fondo fotografico”

Il lavoro in archivio. Presentiamo uno dei progetti più impegnativi che stiamo portando avanti: la catalogazione del fondo fotografico del San Lazzaro, a cura di Katia Mazzoni.

· Mercoledì 5 maggio – L’attività didattica

Video “Canossa @San Lazzaro”

L’archivio e la scuola. Raccontiamo il progetto di laboratorio in archivio che da diversi anni si tiene con il Liceo delle scienze umane Matilde di Canossa di Reggio Emilia. Gli studenti delle classi V I e V G, che non hanno potuto completare il laboratorio a causa del Covid, ci raccontano come hanno vissuto questa esperienza e cosa ha significato per loro l’incontro con l’archivio.

· Giovedì 6 maggio – Intrecci tra archivi

Video “Bambini in manicomio: l’esperienza bolognese nella cura dei minori”

I legami tra diversi archivi. Rossella Raimondo, dottore di ricerca in Pedagogia e Ricercatrice in Storia della pedagogia presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” dell’Università di Bologna, racconta in un’intervista la condizione dell’infanzia nell’ospedale psichiatrico di Bologna e i primi passi della “pedagogia speciale” attraverso i fondi archivistici del Minguzzi di Bologna.

· Venerdì 7 maggio – La ricerca

Diretta Facebook “Spiriti, diavoli e santi: una ricerca antropologica nelle cartelle del San Lazzaro”

L’archivio come fonte per la ricerca storica e non solo. Bianca Silvia Za, antropologa, illustra la sua recente ricerca sulle cartelle cliniche del San Lazzaro dedicata ai pazienti con diagnosi di “demonopatia” e “mania religiosa” o che raccontavano, nei lor deliri, di visioni a carattere religioso o demoniaco.

· Sabato 8 maggio – La valorizzazione

Diretta Facebook “La città del disordine: l’archivio”

La musica come mezzo di valorizzazione della storia. “La città del disordine”, album musicale in uscita il 7 maggio, è ispirato a storie tratte dalle cartelle del San Lazzaro ed è nato da un progetto dei Musei civici di Reggio Emilia, legato al Museo di storia della psichiatria. L’autore è il musicista Nicola Manzan, e con Georgia Cantoni, dei Musei Civici di Reggio Emilia, racconta questo progetto innovativo.

· Domenica 9 maggio – Il futuro dell’archivio

Video “Il mio San Lazzaro”

L’archivio in casa: i documenti storici conservati dai cittadini.

Progetto di raccolta e censimento della documentazione relativa al San Lazzaro conservata da privati: fotografie, documenti, lettere, diari, video, ma anche storie, aneddoti e ricordi. Chiediamo a chi è in possesso di materiale di contattare la biblioteca per poterlo censire, digitalizzare, catalogare, conservare per poi restituire gli originali. Siamo interessati anche a raccogliere testimonianze e ricordi di chi, a vario titolo, ha incrociato il San Lazzaro.

I video saranno tutti consultabili sul canale YouTube della Biblioteca Livi (https://www.youtube.com/channel/UC6PtGmvhd8eyY6S4xM5gKvQ) dalle 9.30 di ogni giorno; le dirette si terranno sulla pagina Facebook @bibliotecalivi e saranno poi caricate anche sul canale YouTube.