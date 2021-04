I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, da lunedì 3 maggio saranno impegnati in un importante intervento sulla rete elettrica di Spilamberto.

In particolare, sarà installata una nuova linea elettrica in media tensione, per un totale di oltre 400 metri, in via dei Macchioni. In una prima fase, che impegnerà il mese di maggio, verranno realizzate le condotte sotterranee destinate ad accogliere i nuovi cavi. Questi saranno poi posati e connessi alla rete esistente, così da potenziare il servizio erogato al villaggio artigiano di Spilamberto e ai frantoi presenti lungo il corso del Panaro. Complessivamente, per l’intera operazione, è previsto un investimento a carico di Inrete di 100.000 euro.

Per permettere l’esecuzione dei lavori in sicurezza, concordati con l’Amministrazione Comunale di Spilamberto e con la Polizia Locale, sarà necessario apportare temporanee modifiche alla viabilità. Verrà perciò adottato un senso unico alternato in via dei Macchioni per l’intera durata del cantiere, stimata in circa un mese.