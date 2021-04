La biblioteca comunale di Fiorano Modenese, il Bla, per “Il maggio dei Libri” organizza due iniziative al fine di incentivare la lettura attraverso nuove e divertenti modalità, tutte da scoprire.

La prima s’intitola “Lettori segreti” ed è partita giovedì 23 aprile scorso. Ogni utente interessato può recarsi in biblioteca e compilare un modulo dove indica un’opera che gli sta particolarmente a cuore, insieme a una breve nota sul perché ritiene quel libro così speciale. Sabato 8 maggio terminerà la raccolta dei titoli e da lunedì 10 maggio ciascun partecipante sarà ricontattato per ricevere in prestito il testo scelto da qualcun’altro. In questo modo si creerà uno scambio di libri del cuore tra lettori sconosciuti.

La seconda iniziativa invece è intitolata “Mistery box”. Il Bla predispone tre titoli ponendoli fisicamente in una apposita box, che l’utente porterà a casa scegliendo se accogliere o meno il consiglio di lettura sottoposto dalla biblioteca. Saranno presenti un romanzo o una raccolta di poesie; un testo di attualità; un saggio divulgativo. Il tutto fino al 31 maggio.

Le iniziative sono promosse dal Centro per il Libro e la Lettura.